Hikmet Karaman Bodrum Cennet Koyu'nda Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Türk futbolunun tecrübeli ve renkli isimlerinden teknik direktör Hikmet Karaman yoğun geçen futbol sezonunun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da aldı. Saha kenarındaki hırslı, heyecanlı ve enerjik tarzıyla tanınan ünlü teknik adam yaz tatilini geçirdiği Bodrum'un en huzurlu ve eşsiz noktalarından biri olan Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı.

Ege'nin Serin Sularında Sıcaktan Korundu

Yeşil sahaların deneyimli çalıştırıcısı Hikmet Karaman Bodrum'da güneşin ve doğanın tadını çıkarırken görüntülendi. Cennet Koyu'nda bulunan lüks bir plajda vakit geçiren ünlü teknik adam Ege'nin bastıran sıcak havasından bunalınca çareyi kendisini serin sulara bırakmakta buldu. Bir süre denizde yüzerek Bodrum'un berrak sularının tadını çıkaran Karaman, deniz keyfinin ardından tuzlu sudan arınmak için duş alanına geçti. Duşunu aldıktan sonra kurulanıp şezlonguna geçen tecrübeli teknik direktör gün boyunca güneşlenerek ve dinlenerek tatilinin keyfini sürdürdü.

Sahil boyunca neşeli ve huzurlu halleriyle dikkat çeken Hikmet Karaman tatilde bol bol enerji ve moral depoladı. Yeşil sahalara vermiştir olduğu bu kısa ve keyifli molada dinlenen tecrübeli çalıştırıcının Bodrum'daki bu sakin ve keyifli anları magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. Yeni sezon öncesi dinlenen teknik adamın ne zaman sahalara döneceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.