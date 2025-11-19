"Hem Evlilik Hem Kariyer Olur": Hafsanur Sancaktutan'dan İlişkisine Dair İddialı Sözler

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve meslektaşı sevgilisi Kubilay Aka'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü isim, sevgilisinin oyununu izlemeye gitti. Sancaktutan, oyun öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti ve evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hepimizin Kıskanılmaya İhtiyacı Var, Ama Ölçülü"

Hafsanur Sancaktutan’a, Kubilay Aka’yı kıskanıp kıskanmadığı soruldu. Oyuncu, samimi bir cevap verdi. Sancaktutan, "Tabi ki kıskanıyorum ama onun yaşam hakkını ve özgürlüğünü kısıtlamadan" dedi. Ünlü isim, herkesin kıskanılmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Evlilik de Yaparım, Kariyer de Çocuk da İsterim"

Evlilik sorusuna da cevap veren Sancaktutan, "İnsanların zamana ihtiyacı oluyor. Hazır olmayı bekliyoruz" dedi. Oyuncu, biraz işlerinin ve koşturmacalarının olduğunu söyledi.

Hafsanur Sancaktutan, "Kariyer mi evlilik mi?" sorusuyla ilgili ise net konuştu: "Neden ikisi aynı anda olmasın? Evlilik de yaparım kariyer de çocuk da isterim. Buna örnek olmak isterim" şeklinde konuştu.