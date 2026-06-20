Helin Kandemir'den Olay Dicle İtirafı: "Beni Bir Anne Kadar Gururlandırıyor!"

Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle'si Helin Kandemir'den samimi açıklama: "Seyircinin Dicle'ye sahip çıkması beni bir anne kadar gururlandırıyor."

Helin Kandemir'den Olay Dicle İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 15:51

Ekranların genç, yetenekli ve başarılı oyuncularından Helin Kandemir başrolünde yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Canlandırdığı Dicle karakteriyle izleyicinin kalbinde taht kuran genç yıldız katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karakterine olan bağlılığını ve sosyal medya alışkanlıklarını samimiyetle anlatan Kandemir'in açıklamaları magazin gündemine oturdu.

Dicle Artık Benim Yakın Bir Arkadaşım Gibi

Dizideki Dicle karakterinin izleyiciler tarafından bu kadar çok sahiplenilmesini karakterin samimiyetine ve gerçekçiliğine bağlayan Helin Kandemir rolüyle kurduğu bağı şu duygusal sözlerle aktardı:

"Dicle'nin bize benzeyen tarafını çok kıymetli buluyorum. Bu kadar fazla insanın da ona sahip çıkmakla ilgili kuvvetli duruşu da buna bağlı bir şeydi. Benim için çok onur verici tabii ki ama çok kalbi bir yerden de o benim tanıyıp çok sevdiğim yakında bir arkadaşım gibi artık bütün bir seneyi beraber geçirdik. Seyircinin ona böyle el vermesi beni de bir anne kadar gururlandırıyor öyle söyleyeyim."

Sosyal Medya İtirafı

Muhabirlerin popüler kültürün en büyük merak konularından biri olan "Sosyal medyada kendi isminizi yazıp bakar mısınız?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren başarılı oyuncu akıl sağlığını ve odağını korumak adına dijital dünyayla arasına mesafe koyduğunu belirtti:

"Yok kendimi korumaya gayret gösteriyorum çünkü onun pek bir sonu sınırı olmuyor. Kendi algılarımın oturduğu yaşlarımda çok da kafamı bulandırmamak taraftarı oluyorum her zaman."

Genç yaşta elde ettiği başarıya rağmen ayakları yere sağlam basan açıklamalarıyla takdir toplayan Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle performansı ve profesyonel duruşuyla sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

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