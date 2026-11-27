Hazar Ergüçlü hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Başrolünde yer aldığı Mutter filminin kamera arkası görüntülerinin ve ABD'de gerçekleştirdiği moda çekiminin yer aldığı dergi lansmanında gazetecilerle bir araya gelen oyuncu tıklanma uğruna üretilen söylemlerin rahatsız edici boyutlara ulaştığını ifade etti. Güzel yıldız hem yeni filmi Mutter'in çekim sürecini hem de final yapan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakterine yönelik iddiaları yanıtladı.

"Sosyal Medya Gerçekten Çığrından Çıktı"

Sosyal medyada yer alan asılsız paylaşımların amacına dikkat çeken Hazar Ergüçlü ortaya atılan iddiaların tıklanma kaygısıyla üretildiğini düşündüğünü dile getirdi. Oyuncu tepkisini şu sözlerle ortaya koydu:

"Sosyal medya gerçekten çığrından çıktı. İnsanların bunu tamamen tıklanmak için yaptığını düşünüyorum. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Çok rezil ve utanç verici."

Olası hukuki adımlara ilişkin de konuşan Hazar Ergüçlü "Bu konularda ben bir şey söylemem. Avukatım gerekirse açıklama yapacaktır. Ama buna izin vermeyeceğim, buna müsaade etmem" dedi.

Mutter Filminin Çekimleri ve Psikolojik Destek Vurgusu

Korku unsurları barındıran Mutter filminin vizyon heyecanını paylaşan Hazar Ergüçlü çekim ortamının dışarıdan göründüğü gibi olmadığını belirtti. Oyuncu "Film korku elementleri olan bir yapım. Ancak biz günlük güneşlik yaylalarda, kuzularla, ineklerle çok güzel vakit geçirdik. Gerçekten çok güzeldi. Hiç göründüğü gibi değildi" ifadelerini kullandı. Karakterin ve mekanın zorlayıcı yanlarına değinen Hazar Ergüçlü, filmi daha önce izleyenlerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Psikolojik destek almasıyla ilgili yanlış anlaşılmalara da açıklık getiren Hazar Ergüçlü "Psikolojik tedavi deyince insanların mutlaka bir rahatsızlığı olması, büyük ve sıra dışı bir şey yaşıyor olması gerektiği düşünülüyor. Sanki destek alıyorsan mutlaka bir sorun yaşıyor olmalısın gibi bakılıyor. Bu bana çok yanlış geliyor. Oyuncu olan herkesin bence yapması gereken bir şey. Zaten birçok oyuncu da yapıyor. Bu, bizim işimizin çok önemli bir kısmı" şeklinde konuştu.

İnci Taneleri ve Dilber İddialarına Yanıt

Final yapan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle ilgili iddialara ve Dilber rolünü maddi nedenlerle kabul ettiği yönündeki söylemlere yanıt veren Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'a minnettarlığını dile getirdi: "Yılmaz Erdoğan bu ülkenin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biridir. Bana bu fırsatı verdiği için her zaman ona minnettar olacağım. 'Dilber' kimsenin karşısına kolay kolay çıkacak bir karakter değil."

Kendi üzerinden Yılmaz Erdoğan'ın ve projenin karalanmaya çalışıldığını belirten Hazar Ergüçlü "Bir deli bir kuyuya taş atıyor ve olay inanılmaz yerlere gidiyor. Dizinin de Yılmaz Erdoğan'ın da değeri ortada. Bunları konuşmaktan bile çok utanıyorum ve çok üzgünüm. Bu projede olmak benim hayatımı, kariyerimi değiştirdi. Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Bu şekilde anılmaktan çok utanıyorum. Adımın böyle kullanılması beni çok rahatsız ediyor" sözleriyle tepkisini sürdürdü.