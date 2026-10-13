Hazar Ergüçlü'den Heyecanlandıran Annelik İtirafı!

Hazar Ergüçlü'den samimi annelik açıklaması: "Mutter filminden sonra anne olmayı daha da çok istedim, zaten istiyordum."

Hazar Ergüçlü'den Heyecanlandıran Annelik İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 11:04

Başarılı oyunculuk performansı ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ekranların sevilen yüzü Hazar Ergüçlü katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Başrolünü üstlendiği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filmiyle geçtiğimiz günlerde Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen güzel oyuncu filmdeki anne rolünün ardından hissettiklerini ve içindeki annelik özlemini dile getirdi. Gülay Avşar'ın YouTube programına konuk olan Ergüçlü'nün çocuk hakkındaki itirafı hayranlarını heyecanlandırdı.

Ödül Sevinci ve Film Yolculuğu

Gülay Avşar'ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Hazar Ergüçlü "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" filminin hayatındaki yerinin çok ayrı olduğunu belirtti. Kazandığı ödülün ötesinde filmin gördüğü takdirden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Şu an çok mutluyum. İnsanın emeğinin karşılığını bir şekilde alıyor olması harika bir şey. Ödül değil kastettiğim; bu filmin dünyasına o kadar inanmıştım ki... Dolayısıyla böyle takdir görmesi, önemsediğimiz festivallere gitmesi çok değerli. Kalbim pır pır, çocuğum gibi benim Mutter."

"Anne Olmayı Daha da Çok İstiyorum!"

Canlandırdığı anne karakterinin ardından anneliğe bakış açısının ve duygularının değişip değişmediği sorusuna samimi bir yanıt veren Ergüçlü içindeki anne olma isteğinin katlanarak arttığını gizlemedi. Çocuk sahibi olma fikrine her zaman sıcak baktığını belirten ünlü oyuncu "Daha da çok istedim anne olmayı açıkçası. Zaten istiyorum ama bu soruları deşmek beni iyice meraklandırdı" sözleriyle duygularını paylaştı.

Kariyerinde altın çağını yaşayan ve her projesiyle sinema eleştirmenlerinden tam not alan Hazar Ergüçlü'nün bu annelik açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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