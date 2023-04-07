Hazar Ergüçlü ayrıldığı Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor?

Hazar Ergüçlü önceki gün Etiler'deydi. Keyifli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, "İyiyim, her şey yolunda, dinleniyorum, kendime vakit ayırıyorum. Boş zamanlarımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ailemin yanına gidiyorum. Çok aileciyim. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum" diye konuştu.





"ONUR BAŞKA EVE TAŞINDI"

31 yaşındaki güzel, Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ünlü yönetmen ile bir süre aynı evde yaşamaya devam ettiği yönündeki iddialar ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi."