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Hazar Ergüçlü ayrıldığı Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor?

Hazar Ergüçlü (31) ile yönetmen Onur Ünlü (50), sürpriz şekilde beş yıllık ilişkilerine nokta koymuştu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Ünlü ile Cihangir'de yaşadığı eve girerken görüntülenince, "Ayrılık sonrası aynı evde yaşıyorlar" yorumu yapılmıştı. Özel hayatıyla gündem olan Hazar Ergüçlü, çok konuşulan iddia hakkında açıklama yaptı.

Hazar Ergüçlü ayrıldığı Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-04-2023 10:57

Hazar Ergüçlü önceki gün Etiler'deydi. Keyifli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, "İyiyim, her şey yolunda, dinleniyorum, kendime vakit ayırıyorum. Boş zamanlarımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ailemin yanına gidiyorum. Çok aileciyim. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum" diye konuştu.


 

"ONUR BAŞKA EVE TAŞINDI"

31 yaşındaki güzel, Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ünlü yönetmen ile bir süre aynı evde yaşamaya devam ettiği yönündeki iddialar ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi."

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