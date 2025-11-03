Hazal Türesan’dan Radikal İmaj Değişikliği: Takipçileri İkiye Bölündü

Hazal Türesan, yıllardır kullandığı sarı saçlarını radikal bir kararla siyaha boyattı. Oyuncunun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü!

Hazal Türesan’dan Radikal İmaj Değişikliği: Takipçileri İkiye Bölündü
Yayın Tarihi : 03-11-2025 17:03

Başarılı oyuncu Hazal Türesan, ekranlarda ve özel hayatında uzun süredir kullandığı saç renginde köklü bir değişikliğe gitti. Şu sıralar 'Veliaht' dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren Hazal Türesan’ın bu radikal kararı, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

 Yeni İmajını Sosyal Medyadan Duyurdu

 

Hazal Türesan, bilindiği üzere uzun yıllardır sarı saç rengini tercih ediyordu. Ancak 40 yaşındaki ünlü isim, bu alışkanlığını bozarak saçlarını siyaha boyattı. Bu koyu renk saç, oyuncunun yüz hatlarını daha belirgin hale getirdi. Türesan, yeni halini sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımına eklediği notta, oyuncunun imaj değişikliği hakkındaki duyguları dikkat çekti. Hazal Türesan, "Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Türesan'ın bu enerjik tavrı, takipçileri tarafından olumlu karşılandı.

 Takipçileri İki Farklı Görüşte

 

Hazal Türesan’ın yeni saç rengi, hayranlarını iki farklı görüşte birleştirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, oyuncunun sarışın halinin daha iyi göründüğünü savundu. Özellikle uzun yıllardır sarı saça alışkın olan takipçiler, eski imajına dönmesi yönünde yorumlar yaptı.

Ancak hayranlarının diğer bir kısmı ise Hazal Türesan’ın siyah saç rengini çok beğendiğini belirtti. Bu takipçiler, yeni rengin oyuncunun yüzüne daha çok yakıştığını ve daha karizmatik bir hava kattığını ifade etti. Gelen yorumların çeşitliliği, oyuncunun yeni tarzının ne kadar çok konuşulduğunu ortaya koydu. Hazal Türesan, bu tartışmalara rağmen yeni imajıyla oldukça mutlu görünüyor. Ünlü oyuncunun bu radikal değişimi, 'Veliaht' dizisindeki karakteri için mi yoksa tamamen kişisel bir tercih mi olduğu merak konusu oldu.

