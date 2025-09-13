Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! Estetik İddiaları Gündemde

Hazal Kaya yeni paylaşımıyla gündem oldu. Sarı saçları ve yüzündeki değişim estetik iddialarını akıllara getirdi.

Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! Estetik İddiaları Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2025 12:05

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. Saç rengini değiştirerek imajını yenileyen Kaya’nın yüzündeki farklılıklar, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Yeni İmajıyla Gündem Oldu

Son dönemde saçlarını sarıya boyatan Hazal Kaya, bu değişimiyle hayranlarından övgü almıştı. Ancak son paylaşımında oyuncunun yüz hatlarındaki değişiklikler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Estetik ve Dolgu İddiaları

Kaya’nın son görüntüsünü değerlendiren takipçileri, ünlü oyuncunun estetik ya da dolgu işlemi yaptırmış olabileceğini iddia etti. Bazı hayranları ise bu değişimi sadece makyaj ve ışık oyunlarına bağladı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Hazal Kaya’nın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, “Çok farklı görünüyorsun” ve “Yeni imaj sana çok yakışmış” gibi yorumlar yaparken, estetik iddiaları da hızla yayıldı.

Hayranları İkiye Bölündü

Bazı hayranlar oyuncunun yeni halini beğenirken, bazıları ise doğal güzelliğine müdahale edildiğini düşündü. Bu durum sosyal medyada “Hazal Kaya estetik mi yaptırdı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Benzer Haberler
Amine Gülşe’den Kızlarıyla Yeni Paylaşım! “Minik Aşklarım” Amine Gülşe’den Kızlarıyla Yeni Paylaşım! “Minik Aşklarım”
Burcu Özberk’ten Sitem: “İnsanların Kafasını Şişirmeyin” Burcu Özberk’ten Sitem: “İnsanların Kafasını Şişirmeyin”
Instagram’da Peş Peşe Paylaşımlar! Demet Özdemir’den Yeni Pozlar Instagram’da Peş Peşe Paylaşımlar! Demet Özdemir’den Yeni Pozlar
Derya Uluğ’dan Tatil Paylaşımı: “Lütfen Yaz Bitmesin” Derya Uluğ’dan Tatil Paylaşımı: “Lütfen Yaz Bitmesin”
Zeynep Bastık Şimdiden Özlemiş! Zeynep Bastık Şimdiden Özlemiş! "Kaç Gün Kaldı?"
Fahriye Evcen’den Veda Mesajı Fahriye Evcen’den Veda Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi