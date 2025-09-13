Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! Estetik İddiaları Gündemde

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. Saç rengini değiştirerek imajını yenileyen Kaya’nın yüzündeki farklılıklar, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Yeni İmajıyla Gündem Oldu

Son dönemde saçlarını sarıya boyatan Hazal Kaya, bu değişimiyle hayranlarından övgü almıştı. Ancak son paylaşımında oyuncunun yüz hatlarındaki değişiklikler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Estetik ve Dolgu İddiaları

Kaya’nın son görüntüsünü değerlendiren takipçileri, ünlü oyuncunun estetik ya da dolgu işlemi yaptırmış olabileceğini iddia etti. Bazı hayranları ise bu değişimi sadece makyaj ve ışık oyunlarına bağladı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Hazal Kaya’nın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, “Çok farklı görünüyorsun” ve “Yeni imaj sana çok yakışmış” gibi yorumlar yaparken, estetik iddiaları da hızla yayıldı.

Hayranları İkiye Bölündü

Bazı hayranlar oyuncunun yeni halini beğenirken, bazıları ise doğal güzelliğine müdahale edildiğini düşündü. Bu durum sosyal medyada “Hazal Kaya estetik mi yaptırdı?” sorusunu gündeme taşıdı.