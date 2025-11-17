Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Galaya katılan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın kilo vermesi ve imaj değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Yeni saç rengi ve deri elbisesiyle dikkat çeken Kaya'ya hem beğeni hem de eleştiri yorumları geldi.

Yayın Tarihi : 17-11-2025 17:34

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, önceki gün katıldığı bir galada tarzıyla dikkat çekti. Kilo veren ve imaj değiştiren Kaya’ya sosyal medyada yorum yağdı. İki çocuk annesi Kaya'nın saç rengini değiştirmesi ve zayıflaması gözlerden kaçmadı.

Deri Elbisesi ve Yeni Saç Rengi Konuşuldu

Galada deri bir elbise giyen Hazal Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı. Çok değişen ünlü oyuncuya gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Kimi takipçisi, "Çok değişmiş", "Saçlar çok değiştirmiş" derken; kimi ise "Hiç olmamış yeni imajı", "Çok yaşlı görünüyor" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Eşi Ali Atay'ın Projesinde Yer Aldı

Hazal Kaya, son olarak eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı "Sekizinci Aile"nin kadrosunda bulunmuştu.

