Hazal Kaya’nın Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son görüntüsüyle sosyal medyada tartışma yarattı. Edis konseri için Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ortaya çıkan oyuncu, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Kaya’nın sarışın saçları ve belirgin zayıflığı, hayranlarını ikiye böldü.

“Erimiş” Yorumları Sosyal Medyada

Saç rengini değiştiren Hazal Kaya, bu kez de zayıflığıyla gündeme geldi. Sevenleri, sosyal medyada “Resmen erimiş” ve “Hasta mı?” yorumları yaptı. Bir kesim oyuncunun yeni görünümünü çok beğenirken, bir kesim de fazla zayıfladığı için endişelendi.

Başarılı Projelerle Tanınan Bir İsim

Hazal Kaya, bugüne kadar Aşk-ı Memnu ve Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hem başarılı oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kaya, hem Türkiye’de hem de dünyada geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Zayıflama Süreci Dikkat Çekmişti

Aylar önce sıkı bir spor ve diyet programına başlayan ünlü oyuncu, büyük bir değişim yaşadı. Kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Kaya, geçtiğimiz aylarda yüzündeki farklılıklarla da gündem olmuştu. O dönemde hayranları, estetik yaptırdığı iddialarını sıkça dile getirmişti.

Hayranlardan Karışık Tepki

Sosyal medyada paylaşılan son kareler, hayranları ikiye böldü. Bir kısım Kaya’nın yeni imajını çok modern bulurken, diğerleri fazla kilo kaybının sağlığı için riskli olabileceğini savundu. Oyuncunun kendisi ise bu tartışmalar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.