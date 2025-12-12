Hazal Kaya’dan Yıllar Sonra Gelen "Aşk-ı Memnu" İtirafı: "Tam 7 Kez..."

Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu'daki Nihal Ziyagil rolü için 7 kez deneme çekimine girdiğini itiraf etti. Oyuncu ayrıca sağlık sorunları, beslenme düzeni ve eşiyle olan mutlu anları hakkında konuştu.

Hazal Kaya’dan Yıllar Sonra Gelen
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2025 11:01

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya (35), Alican Elkorek'in YouTube programına konuk oldu. Kaya, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken, diziye dair yıllar sonra bilinmeyen bir gerçeği anlattı.

"Aşk-ı Memnu" Dönüm Noktası Oldu

Oyuncu, kariyerindeki dönüm noktasının Aşk-ı Memnu olduğunu belirterek, Nihal rolünü almasının kolay olmadığını itiraf etti:

"Dönüm noktam Aşk-ı Memnu oldu. Diziye girmek için tam 7 kez audition (deneme çekimi) verdim."

Sağlık, Beslenme ve Aile Hayatı

Programda sağlık sorunlarından, beslenme düzenine ve eşiyle olan ilişkisine kadar birçok konuda açıklama yapan Hazal Kaya'nın diğer dikkat çeken sözleri şunlar oldu:

  • Sağlık ve Beslenme: "Sağlık fobim vardı hep. Tuhaf tuhaf hastalıklarım çıktı. Mesela bayılma hastalığım var. Hipoglisemim ve insülin direncim de var… Fasting (aralıklı oruç) yapıyorum. Glutensiz, şekersiz bir yolculuğa başladım."

  • Aşçılık Kariyeri: "Profesyonel aşçılık okulu mezunuyum. Antepli olduğum için yemek hayatımın önemli bir parçası. Oyunculuk dışında başka bir iş yapsam aşçılık yapardım. Bir restoran mı mezeci mi açsak diye hala düşünüyorum."

  • Eşi ve Çocukları: "Beni en huzurlu hissettiren anlar, çocuklarım ve eşimle olduğum anlar. Çocuklarımla hayat daha keyifli. Kocamla ikimiz de birbirimizi daha iyi insan haline getirdik. Birbirimize çok şey öğrettik."

  • Astroloji: "Terazi burcuyum. Bir astroloğum var. Her şeyi ona danışarak karar veriyorum."

Benzer Haberler
Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"
Evrim Akın Evrim Akın "Bez Bebek" İddiaları Sonrası Programdan Çıkarıldı! Yerine Hangi İsim Geldi?
Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: "Merhaba İkinci Hayat"
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar?
İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: "Yalansız dolansız evlat bu"
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?