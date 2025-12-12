Hazal Kaya’dan Yıllar Sonra Gelen "Aşk-ı Memnu" İtirafı: "Tam 7 Kez..."

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya (35), Alican Elkorek'in YouTube programına konuk oldu. Kaya, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken, diziye dair yıllar sonra bilinmeyen bir gerçeği anlattı.

Oyuncu, kariyerindeki dönüm noktasının Aşk-ı Memnu olduğunu belirterek, Nihal rolünü almasının kolay olmadığını itiraf etti:

"Dönüm noktam Aşk-ı Memnu oldu. Diziye girmek için tam 7 kez audition (deneme çekimi) verdim ."

Programda sağlık sorunlarından, beslenme düzenine ve eşiyle olan ilişkisine kadar birçok konuda açıklama yapan Hazal Kaya'nın diğer dikkat çeken sözleri şunlar oldu:

Sağlık ve Beslenme: "Sağlık fobim vardı hep. Tuhaf tuhaf hastalıklarım çıktı. Mesela bayılma hastalığım var. Hipoglisemim ve insülin direncim de var… Fasting (aralıklı oruç) yapıyorum. Glutensiz, şekersiz bir yolculuğa başladım."

Aşçılık Kariyeri: "Profesyonel aşçılık okulu mezunuyum. Antepli olduğum için yemek hayatımın önemli bir parçası. Oyunculuk dışında başka bir iş yapsam aşçılık yapardım. Bir restoran mı mezeci mi açsak diye hala düşünüyorum."

Eşi ve Çocukları: "Beni en huzurlu hissettiren anlar, çocuklarım ve eşimle olduğum anlar. Çocuklarımla hayat daha keyifli. Kocamla ikimiz de birbirimizi daha iyi insan haline getirdik. Birbirimize çok şey öğrettik."