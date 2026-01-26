Hazal Kaya’dan Tarkan İtirafı: "İyi ki Tanışmadım"

Hazal Kaya Tarkan hakkında ne dedi? Meryem Uzerli ve Gülşen paylaşımlarıyla gündem olan Hazal Kaya'dan bomba Tarkan açıklaması: "İyi ki tanışmadım!" İşte detaylar...

Hazal Kaya’dan Tarkan İtirafı:
Yayın Tarihi : 26-01-2026 09:15

Sevdiği ünlü isimlere karşı hayranlığını gizleyemeyen ve sempatik tepkileriyle sık sık viral olan Hazal Kaya, son günlerde sosyal medyada çok konuşulan "fan" hallerine dair esprili bir açıklama yaptı. Meryem Uzerli ve Gülşen’e olan yaklaşımları gündemden düşmeyen Kaya, çıtayı bu kez Megastar Tarkan’a taşıdı.

"Davranış Bozukluğumu Görüntülüyorsunuz"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu, hayranlık dolu anlarının kaydedilmesine şu sözlerle sitem (!) etti:

  •  "Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz? İyi ki Tarkan’la tanışmadım bu arada... Ne yapacağımı kim bilirdi, o zaman ben bilemem çünkü."

  • Kaya’nın bu "kendini bilen" esprili tavrı, takipçilerini kahkahaya boğdu.

"Yaşlan Artık Be!"

Riyad’da gerçekleşen bir etkinlikte meslektaşı Meryem Uzerli’yi gören Hazal Kaya, kendini tutamayarak; "Yaşlan artık be kadın!" diye bağırmış, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

