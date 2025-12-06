Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi: "Bir de Bayıl İstersen Feriha"

Aşk-ı Memnu', 'Adını Feriha Koydum' gibi ikonik projelerle milyonların sevgisini kazanan ve son dönemde imaj değişikliğiyle sıkça konuşulan Hazal Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Oyuncu, Kasım ayına dair yaptığı paylaşımda, bir dönemin efsane dizisi 'Adını Feriha Koydum'a gönderme yaptı.

Kasım Ayı Paylaşımına Eski Diziden Repliği Kattı

Son dönemde sıkı bir diyetle kilo vermesi, saçlarını sarıya boyatması ve yüzündeki belirginleşen hatlarla (diş estetiği ve bişektomi iddiaları dolaşırken) gündemden düşmeyen Hazal Kaya, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu, Instagram'dan yaptığı ayna pozunun altına, dizinin kültleşmiş repliği olan "Bir de bayıl istersen Feriha"ya gönderme yaparak aynı sözle poz verdiğini ima etti.

Kaya, paylaşımına ayrıca, "Kasım fena değildi ya ne diyorsunuz?" notunu düşerek takipçileriyle etkileşime girdi. Bu eğlenceli ve nostaljik paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.