Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi: "Bir de Bayıl İstersen Feriha"

Oyuncu Hazal Kaya, Kasım ayı pozlarını paylaşırken, efsaneleşen 'Adını Feriha Koydum' dizisinin ikonik repliği "Bir de bayıl istersen Feriha"ya gönderme yaparak ayna karşısında poz verdi.

Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 13:15

Aşk-ı Memnu', 'Adını Feriha Koydum' gibi ikonik projelerle milyonların sevgisini kazanan ve son dönemde imaj değişikliğiyle sıkça konuşulan Hazal Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Oyuncu, Kasım ayına dair yaptığı paylaşımda, bir dönemin efsane dizisi 'Adını Feriha Koydum'a gönderme yaptı.

Kasım Ayı Paylaşımına Eski Diziden Repliği Kattı

Son dönemde sıkı bir diyetle kilo vermesi, saçlarını sarıya boyatması ve yüzündeki belirginleşen hatlarla (diş estetiği ve bişektomi iddiaları dolaşırken) gündemden düşmeyen Hazal Kaya, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu, Instagram'dan yaptığı ayna pozunun altına, dizinin kültleşmiş repliği olan "Bir de bayıl istersen Feriha"ya gönderme yaparak aynı sözle poz verdiğini ima etti.

Kaya, paylaşımına ayrıca, "Kasım fena değildi ya ne diyorsunuz?" notunu düşerek takipçileriyle etkileşime girdi. Bu eğlenceli ve nostaljik paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı! Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları! Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları!
Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener "İyi ki Adım Atmış" Diyerek Barıştıklarını Duyurdu
Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı! Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı