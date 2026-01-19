Hazal Kaya ve Meryem Uzerli Diyaloğu: Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve dünya yıldızlarını buluşturan Joy Awards 2026, Türk oyuncuların damga vurduğu anlara sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan olayı ise Muhteşem Yüzyıl'ın efsane "Hürrem"i Meryem Uzerli ile başarılı oyuncu Hazal Kaya arasında geçen ilginç diyalog oldu.

"Yaşlan Artık Be Kadın!"

Lavanta halıda karşılaşan ikiliden Hazal Kaya, Meryem Uzerli’nin güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemedi. Kaya’nın Uzerli’ye yönelik şu sözleri kameralara yansıdı:

Hazal Kaya: "Yaşlan artık be kadın bu ne güzellik!" Meryem Uzerli (Şaşkınlıkla): "Ya gerçekten mi?"

Bu samimi görünen ama ilginç bir üslupla dile getirilen iltifat karşısında Meryem Uzerli kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, ikili arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan konusu haline geldi.

Sosyal Medyadan Hazal Kaya’ya Tepki Yağdı

Hazal Kaya’nın bu sözleri ve Meryem Uzerli yanından uzaklaşırken takındığı tavır, bazı takipçiler tarafından "samimiyetsiz" bulundu. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına eleştirel yorumlar yağdırdı:

"Samimiyetsizlik" Eleştirisi: "Hazal çok samimiyetsiz görünüyor."

Yaş Vurgusu: "Kadın zaten 41 yaşında, ne yaşlanması? Kendine gel."

Mantık Aramayanlar: "Aralarında sadece 8 yaş var, 'yaşlan artık' demek ne kadar saçma bir yorum."

Bazı hayranları ise Hazal Kaya'yı savunarak, bu sözlerin kadınlar arasında kullanılan esprili ve doğal bir "güzellik övgüsü" olduğunu dile getirdi.

Türk Yıldızlarının Riyad Çıkarması

Joy Awards 2026, bu yıl Türk oyuncuların adeta gövde gösterisine dönüştü. Tuba Büyüküstün'ün sunucuya verdiği Türkçe dersi ve Meryem Uzerli'nin halâ devam eden "Hürrem Sultan" popülaritesi, Arap dünyasında Türk dizilerinin gücünü bir kez daha kanıtladı.

Ancak gecenin sonunda ödüllerden çok, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli arasındaki bu "yaşlanma" polemiği akıllarda kaldı.