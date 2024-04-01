Hazal Kaya imaj yeniledi! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündeme geldi!

Uzun süredir ekrandan uzak kalan ve 'Aşkı Memnu'nun unutulmaz karakterlerinden Nihal'i canlandıran Hazal Kaya, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kestirerek yeni bir imajla sevenlerinin karşısına çıktı.

Hazal Kaya, radikal saç değişikliğini Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı. Kısa saçlarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, yeni imajını hayranlarıyla paylaşmanın heyecanını yaşadı.

'Aşkı Memnu' dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Hazal Kaya, yeni saç stiliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ani değişiklik, hayranlarının beğenisini toplarken, Hazal Kaya'nın tarzını ve cesur tercihlerini bir kez daha ortaya koydu.



