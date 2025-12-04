Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı

Disney Plus’ın büyük ilgi gören dizisi “Sekizinci Aile”nin yaratıcısı ve ortak yapımcısı Ali Atay, projenin en büyük duygusal sürprizini ilk kez açıkladı. Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına eşi Hazal Kaya ve diğer oyuncularla birlikte konuk olan Atay, dizinin final bölümünde çalan şarkının oğlu Fikret Ali Atay’a ait olduğunu duyurdu.

"Çocuğuma Bırakabileceğim Mükemmel Bir Hediye"

Sekizinci Aile'de hem eşi Hazal Kaya ile ilk kez kamera karşısına geçen hem de ilk kez yapımcılık yapan Ali Atay, bu romantik sürprizin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Bunu aslında sonra söyleyecektim ama 8. bölümde, final bölümünün final sahnesinde büyük bir mesele var. Orada çalan şarkı benim oğlumun bestesi… Melodiler uyduruyor, besteler yapıyor küçük küçük… Biz onunla beraber çalıyoruz. Orada onun melodilerinden birini kullandık. Okan Kaya ile birlikte onu düzenledik."

Bu durumun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Atay:

"Ve Fiko’nun adını da yazdık. ‘Fikret Ali Atay’a özel Teşekkürler’ diye de yazdık. Bu benim için inanılmaz romantik, bayağı çocuğuma bırakabileceğim mükemmel bir hediye gibi düşündüğüm bir şey ama bunu planlamadım mesela… Kendiliğinden gelişti."

Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı

Ali Atay konuşurken büyük bir duygu yoğunluğu yaşayan ve gözleri dolan eşi Hazal Kaya, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: