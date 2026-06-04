Hazal Filiz Küçükköse'den Dev Performans!

TRT'nin dijital platformu tabii edebiyat dünyasının köklü eserlerini ekrana taşımaya devam ediyor. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Beşir Ayvazoğlu'nun zamansız eseri dev bir prodüksiyonla diziye uyarlanıyor. Merakla beklenen projenin setinden ilk kareler gelirken başrol oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse'nin kariyerinde bir dönüm noktası olacak oyunculuk performansı şimdiden magazin ve televizyon kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Beykoz Kundura Platosu'nda Dönem Rüzgarı

TRT tabii'nin Beşir Ayvazoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan "Ateş Denizi" adlı yeni dizisinin çekimleri başladı. Dönem atmosferini en gerçekçi şekilde ekrana yansıtmak isteyen yapım ekibi İstanbul'un tarihi dokusunu kullandı. Yapımcılığını Özhan Eren'in üstlendiği dizi Beykoz Kundura Platosu ve çevresinde çekilecek. Dijital platformların dinamik yapısına uygun olarak tasarlanan ve 6 haftada tamamlanması planlanan dizide Hazal Filiz Küçükköse iki karaktere birden hayat veriyor.

1930'lardan Günümüze Uzanan İki Farklı Kadın

Dizinin en dikkat çeken yönü oyuncu kadrosuna yüklediği performans sorumluluğu ve zaman atlamalı hikayesi oldu. Feyza Rümeysa Küçükkürtül'ün yazdığı 1930'lu yıllar ile günümüz arasında geçen hikâyede Hazal Filiz Küçükköse ödüllü yazar Neva ve onun anlarıyla geçmişten günümüze uzanan akrabası Devran'ı oynuyor. Aynı yapımda hem Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir kadının zarafetini hem de günümüz dünyasının modern esintilerini canlandıracak olan güzel oyuncu iki rol arasındaki geçişlerle oyunculuk rüştünü bir kez daha ispatlayacak.

Kadroda Erdem Kaynarca Ve İpek Tuzcuoğlu Da Var

Hazal Filiz Küçükköse'nin çifte rolüyle sürükleyeceği hikayenin diğer ağır topları da netleşti. Dizide Küçükköse'ye dünyaca ünlü piyanist Nezih Çiftekaya rolüyle Erdem Kaynarca ile usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu eşlik ediyor. Erdem Kaynarca'nın hayat vereceği dünyaca ünlü piyanist karakteri ile Neva ve Devran'ın yollarının kesişmesi hikayeye sanatsal ve dramatik bir derinlik katacak. Çekimleri hız kesmeden devam eden "Ateş Denizi" yakın zamanda tabii platformundaki yerini alacak.