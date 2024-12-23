Hazal Çağlar ve Samet Akaydın’dan ilk aşk pozu!

Aşklarını Sosyal Medyada Duyurdular

Hazal Çağlar, 333 bin takipçili Instagram hesabından Samet Akaydın ile birlikte çekilmiş ilk aşk pozlarını paylaştı. Çift, kareyi kalp emojisiyle süsleyerek mutluluklarını gözler önüne serdi.

“Taze Aşıklar”dan Büyük İlgi

Samet Akaydın da aynı pozu kendi hesabında paylaşarak ilişkilerini resmen duyurdu. Çiftin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, ikiliye mutluluk dileklerinde bulunarak destek verdi.

Yeni bir aşka yelken açan Hazal Çağlar ve Samet Akaydın, doğal halleriyle dikkat çekerken, ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği şimdiden merak konusu oldu.