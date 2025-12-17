Hayal Köseoğlu Patladı! "Dizi Bitiren Sarışın" Yorumuna Ayar: "İnsanın Emeğini Yok Saymak İğrenç!"

Show TV’nin sevilen yapımı Bahar dizisi için alınan final kararı sonrası, kadroya sonradan dahil olan Hayal Köseoğlu sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu. Hakkında yapılan "uğursuzluk" yorumlarına sessiz kalmayan ünlü oyuncu, sektördeki başarısını rakamlarla savunarak sitem dolu bir açıklama yaptı.

"Sinsi Kız Rolünü Oynadığı Her Dizi Ölecek"

Bir sosyal medya kullanıcısının, Köseoğlu'nun genellikle benzer karakterleri canlandırmasına atıfta bulunarak yaptığı; "Hayal Köseoğlu'nun ana karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır" yorumu fitili ateşledi.

"Emeği Yok Saymak İğrenç Bir Şey!"

Normalde bu tarz yorumlara cevap vermediğini belirten Hayal Köseoğlu, "emeğin yok sayılmasına" dayanamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik."

"Bahar Zaten Aralık Ayına Kadar Planlanmıştı"

Dizinin reytingler yüzünden bittiği algısının yanlış olduğunu vurgulayan Köseoğlu, projenin takviminin en baştan belli olduğunu söyledi: