Hayal Köseoğlu: “10 Yıldır Bu Hastalıkla Yaşıyorum”

Hayal Köseoğlu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadelesini anlattı. Samimi açıklaması dikkat çekti.

Hayal Köseoğlu: “10 Yıldır Bu Hastalıkla Yaşıyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2025 10:17

Hayal Köseoğlu, samimi bir sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. Son dönemde yaşadığı zorlu süreci ve iyileşme yolculuğunu takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımıyla birçok kişiye ilham verdi.

Hastalığını Açık Yüreklilikle Anlattı

Başarılı oyuncu, paylaşımında yaşadıklarını tüm içtenliğiyle dile getirdi. Özellikle son iki yılın kendisi için çok zor geçtiğini söyledi. Hayal Köseoğlu, hastalığını kontrol altına almak için tüm maddi imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Tedavi sürecinde aldığı destekle hastalığın şiddetini “10 üzerinden 10” seviyesinden “3-4” seviyesine düşürdüğünü ifade etti.

Türkçe Kaynak Eksikliğine Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu, özellikle Obsesif Kompulsif Bozukluk konusunda Türkçe kaynakların yetersizliğine vurgu yaptı. Bu nedenle kendi deneyimlerini paylaşarak başkalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. Takipçilerine, soruları olduğunda destek olabileceğini belirtti. Ancak sözlerinin asla terapi yerine geçmeyeceğinin altını çizdi.

Hayal Köseoğlu’ndan Destek Mesajı

Oyuncu, iyileşme sürecinde öğrendiklerini paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amacının, zorlu bir süreçten geçen insanlara moral vermek ve yol göstermek olduğunu belirtti. Hayal Köseoğlu, bu içten paylaşımıyla büyük takdir topladı ve hayranlarından destek mesajları aldı.

Benzer Haberler
Murat Övüç’ten Dilan Polat'a Sert Tepki: “Vicdansızlar!” Murat Övüç’ten Dilan Polat'a Sert Tepki: “Vicdansızlar!”
Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor Mu? Sosyal Medya Bu İddiaları Konuşuyor Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor Mu? Sosyal Medya Bu İddiaları Konuşuyor
Müge Anlı Sezon Finali Tarihini Duyurdu! İşte O Gün Müge Anlı Sezon Finali Tarihini Duyurdu! İşte O Gün
Hande Erçel Yeni Saç İmajıyla Büyüledi! Hande Erçel Yeni Saç İmajıyla Büyüledi!
Zeynep Bastık Yaz Sezonunu Bikinili Pozlarıyla Karşıladı Zeynep Bastık Yaz Sezonunu Bikinili Pozlarıyla Karşıladı
Birce Akalay, 41. Yaş Gününü Romantik Bir Partiyle Kutladı Birce Akalay, 41. Yaş Gününü Romantik Bir Partiyle Kutladı
ÇOK OKUNANLAR
Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi
  • 19-06-2025 11:15

Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!
  • 20-06-2025 11:52

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!
  • 20-06-2025 20:13

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!

Hayal Köseoğlu: “10 Yıldır Bu Hastalıkla Yaşıyorum”
  • 24-06-2025 10:17

Hayal Köseoğlu: “10 Yıldır Bu Hastalıkla Yaşıyorum”

Nilperi Şahinkaya Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!
  • 20-06-2025 12:03

Nilperi Şahinkaya Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!