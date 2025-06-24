Hayal Köseoğlu: “10 Yıldır Bu Hastalıkla Yaşıyorum”

Hayal Köseoğlu, samimi bir sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. Son dönemde yaşadığı zorlu süreci ve iyileşme yolculuğunu takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımıyla birçok kişiye ilham verdi.

Hastalığını Açık Yüreklilikle Anlattı

Başarılı oyuncu, paylaşımında yaşadıklarını tüm içtenliğiyle dile getirdi. Özellikle son iki yılın kendisi için çok zor geçtiğini söyledi. Hayal Köseoğlu, hastalığını kontrol altına almak için tüm maddi imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Tedavi sürecinde aldığı destekle hastalığın şiddetini “10 üzerinden 10” seviyesinden “3-4” seviyesine düşürdüğünü ifade etti.

Türkçe Kaynak Eksikliğine Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu, özellikle Obsesif Kompulsif Bozukluk konusunda Türkçe kaynakların yetersizliğine vurgu yaptı. Bu nedenle kendi deneyimlerini paylaşarak başkalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. Takipçilerine, soruları olduğunda destek olabileceğini belirtti. Ancak sözlerinin asla terapi yerine geçmeyeceğinin altını çizdi.

Hayal Köseoğlu’ndan Destek Mesajı

Oyuncu, iyileşme sürecinde öğrendiklerini paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amacının, zorlu bir süreçten geçen insanlara moral vermek ve yol göstermek olduğunu belirtti. Hayal Köseoğlu, bu içten paylaşımıyla büyük takdir topladı ve hayranlarından destek mesajları aldı.