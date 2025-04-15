Havaalanında Aşk: Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Yine Yakalandı

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında bir süredir gündemde olan ayrılık iddiaları, Londra dönüşü havaalanında çekilen bir kareyle yalanlandı. Ünlü çift, öpüşürken görüntülenerek aşklarının devam ettiğini gözler önüne serdi.

Ayrılık İddiaları Yine Gündemdeydi

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in uzun süredir birlikte görüntülenmemesi, çiftin ayrıldığı yönünde söylentileri beraberinde getirdi. Özellikle Mert Demir’in imaj değişikliği de bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak daha önce de benzer iddialar yurt dışı dönüşü yalanlanmıştı.

Havaalanında Aşk Pozu

Tüm bu spekülasyonlara son noktayı yine havaalanı görüntüleri koydu. Londra’dan dönen ünlü çift, bir yolcunun çektiği karede öpüşürken görüntülendi. Bu samimi an, sosyal medyada hızla yayıldı ve çiftin aşkının sürdüğünü kanıtladı.

Sessiz Ama Güçlü Aşk

Her ne kadar birlikte pek sık görüntülenmeseler de, Sarıkaya ve Demir’in ilişkileri medyadan uzak ama sağlam adımlarla devam ediyor. Daha önce de benzer şekilde yurt dışı dönüşünde havaalanında objektiflere yansımışlardı.