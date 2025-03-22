Hatice'nin Botoksu Kabusa Döndü!

Türkücü Hatice, yaptırdığı masseter botoks sonrası zehirlendiğini açıkladı. Yeme ve yutma güçlüğü çeken sanatçı, halsizlik ve uyuşma yaşadığını belirtti.

Hatice'nin Botoksu Kabusa Döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2025 09:16

Türkücü Hatice, yaptırdığı masseter botoks sonrası zehirlendiğini açıkladı.

Yaptırdığı estetiklerle büyük bir değişim yaşayan ve eski halinden eser kalmayan Hatice, yaşadığı sağlık sorunlarını Instagram hesabından paylaştı.

"Yanlış Botoks Mağduru Oldum"

Sosyal medyada bir video yayınlayan Hatice, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hakkımda 'Yanlış botoks mağduru' diye bir haber çıktı. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir işlem değildi.

Diş sıkma problemi yaşıyorum. Bu yüzden masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki bu benim ilk deneyimim de değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım.

Herhangi bir güzellik merkezinde değil, bir diş kliniğinde bu işlemi yaptırdım. Ancak, sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşadım."

"Yeme ve Yutma Problemi Yaşadım"

Hatice, botoks sonrası yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

"İlk iki gün boyunca yeme, yutma ve çiğneme problemi yaşadım. Daha önce de yaptırdığım için böyle bir durumla karşılaşmadım. Ancak bu kez hiçbir şey yiyemedim ve yutkunamadım.

Üçüncü ve dördüncü gün kollarımda ve ayaklarımda dermansızlık başladı. Bir halsizlik, bir uyuşma hissettim. 'Acaba hasta mı oluyorum?' diye düşündüm ama kontrollerimi yaptırdığımda herhangi bir hastalık tespit edilmedi."

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