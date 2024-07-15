Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı

Hatice Şendil de yaz sezonunu açtı. İşte o görüntüler...

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2024 10:43

Yaz sezonunun açılmasıyla tatil beldesine giden isimlerden biri de ünlü oyuncu Hatice Şendil oldu. Beyaz mayosunun üzerine aynı renkte bir pareo giyen Şendil, objektif karşısında poz verdi.

Başına beyaz ve siyah renkli bir bandana bağlayan güzel oyuncunun bu şık tatil kombini, eşi Burak Sağyaşar tarafından da beğeni topladı. Sağyaşar, Hatice Şendil'in paylaşımına "Aşkım" yorumunu yaparak romantik bir dokunuş ekledi.

Hatice Şendil'in bu zarif ve şık tatil stili, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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