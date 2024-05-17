Hatice Şendil'in doğum günü alışverişi

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti çocukları Can'a doğum günü alışverişi yaparken görüntülendi. İşte detaylar...

Hatice Şendil'in doğum günü alışverişi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2024 12:11

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Hatice Şendil, geçtiğimiz gün yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Öğle saatlerinde ailece geldikleri Zorlu AVM’de tüm katları dolaşıp alışveriş yapan ünlü çift, meydan katını gezerken muhabirlerle karşılaştı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektife poz veren Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, "Can’ın doğum günü, bugün 7 yaşına girdi. Onun için doğum günü alışverişi yapıyoruz" dedi. Birbirlerine olan uyumlarıyla dikkat çeken Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, beyazlar içindeki şık AVM tarzlarıyla da beğeni topladı.

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