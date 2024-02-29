Hatice Şendil'den takipçilerini güldüren video

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, esprili bir tatil hazırlığı paylaşımıyla sosyal medyada gülüşmelere sebep oldu. Tatil için hazırlık yaparken takipçilerini güldüren Şendil'in paylaşımı kısa sürede geniş bir ilgi gördü.

Hatice Şendil'den takipçilerini güldüren video
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-02-2024 13:00

Oyuncu Hatice Şendil, tatil için hazırlık yaparken takipçilerini güldüren bir paylaşımda bulundu. Şendil, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımda tatil valizini hazırlarken yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaştı.

Şendil'in esprili tatil hazırlığı paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir beğeni ve yorum dalgası oluşturdu. Takipçileri, oyuncunun mizahi yeteneğini bir kez daha takdir ederken, tatil hazırlığı sürecinde yaşanan ufak tefek komik detaylar hakkında yorumlarını paylaştılar.

 

 

Haberin Videosu : Hatice Şendil'den takipçilerini güldüren video