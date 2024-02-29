Hatice Şendil'den takipçilerini güldüren video

Oyuncu Hatice Şendil, tatil için hazırlık yaparken takipçilerini güldüren bir paylaşımda bulundu. Şendil, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımda tatil valizini hazırlarken yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaştı.

Şendil'in esprili tatil hazırlığı paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir beğeni ve yorum dalgası oluşturdu. Takipçileri, oyuncunun mizahi yeteneğini bir kez daha takdir ederken, tatil hazırlığı sürecinde yaşanan ufak tefek komik detaylar hakkında yorumlarını paylaştılar.