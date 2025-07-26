Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar’ın Bodrum Tatili Devam Ediyor

Ünlü oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, yaz sezonunun keyfini Bodrum’da çıkarıyor. Gözde tatil bölgelerinden Gündoğan’ı tercih eden çift, sade halleriyle objektiflere takıldı.

Gündoğan’da Objektiflere Yansıdılar

Çift, Bodrum’daki evlerinin iskelesinde görüntülendi. Yoğun iş temposundan uzaklaşarak ailece tatilin tadını çıkaran Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, samimi halleriyle dikkat çekti. Şendil, denize girmeyip uzun süre güneşlenmeyi tercih ederken, Sağyaşar ise iskelede keyifli anlar yaşadı.

Hatice Şendil’den Şık Tatil Tarzı

Güneşlendikten sonra pareosunu beline bağlayan ünlü oyuncu, iskeleden ayrılırken görüntülendi. Her zaman sade ve zarif tarzıyla övgü alan Şendil, tatil modasındaki doğal görünümleriyle de hayranlarının ilgisini çekiyor.

Magazin Basınının İlgi Odağı

Başarılı projeleri ve uyumlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, her yaz tatillerinde magazin basınının gündeminde yer alıyor. Hatice Şendil’in Bodrum’daki doğal halleri, sosyal medyada ve basında övgüyle karşılanırken, Burak Sağyaşar’ın eşiyle olan uyumu da hayranlarının beğenisini topluyor.