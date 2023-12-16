Hatice Şendil sokak tarzı çok beğenildi! İşte sosyal medyada gündem olan kareler...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hatice Şendil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündeme geldi. Şendil, sokak tarzıyla sosyal medyayı salladı.





Başarılı oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, beğeni ve yorumlarla dolup taştı.

Şendil, mini bir elbise tercih ederek kısa botları ve çıkarılmış beyaz çoraplarıyla dikkat çekti.

Deri ceket ve beyaz şapka ile tamamladığı kombini, ünlü ismin tarzının büyük beğeni toplamasına neden oldu.





Hatice Şendil'e yapılan yorumlar arasında 'Muhteşem görünüyorsun', 'Çok güzel', 'Seni çok seviyorum' gibi ifadeler yer aldı. Güzel oyuncu, gündemi sıcak tutmaya devam ediyor.