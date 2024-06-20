Hatice Şendil, Bodrum'da sezonu açtı

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Gündoğan'daki bir iskelede görüntülenen Şendil, pembe renkli bikinisiyle dikkat çekti.

İskelede bir süre güneşlenen ve fit fiziğiyle mankenlere taş çıkartan 40 yaşındaki oyuncu, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için Ege'nin serin sularına kendini bıraktı. Şendil'in dinlenme anları ve denize girerken ki görüntüleri, çevredeki tatilciler tarafından ilgiyle izlendi.

Tatiline Bodrum'da devam eden Hatice Şendil, enerjisi ve güzelliğiyle bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı.