Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ve tanınmış oyuncu Büşra Pekin'in başrolde olduğu "Çok Aşk" filmi büyük bir merakla bekleniyor. Hasan Can Kaya, Exxen platformunda sunduğu "Konuşanlar" programı kapsamında, bu filmle ilgili özel bir bölüm hazırladı ve YouTube'da yayınladı.

Bu özel programın konukları arasında, filmde başrolleri paylaşan oyuncular da vardı, ve bunlardan biri Büşra Pekin'di. Pekin, programa siyah sütyen ve beyaz ceket kombiniyle katıldı. Hasan Can Kaya, Pekin'in kıyafetini görünce şaka yaparak, "Daha cesur giyinebilirdin" dedi.

Program ilerledikçe Büşra Pekin, filmin çekimleri sırasında en zorlandığı sahnenin sorulması üzerine, "Sevişme sahnesi" yanıtını verdi ve şunu ekledi: "Ama nedeni şuydu; çok soğuktu, diğer sahneler harikaydı..."