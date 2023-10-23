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Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin, "Çok Aşk" adlı bir film için bir araya geldi. Hasan Can Kaya, filmin özel içeriği "Konuşanlar" için Pekin'i konuk etti. Bu röportaj sırasında, Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyen-ceket kombinini fark edince esprili bir yorumda bulundu. Aynı zamanda, güzel oyuncu Pekin, filmin içerisinde yer aldığı sevişme sahnesi hakkında samimi bir açıklamada bulundu.

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 13:03

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ve tanınmış oyuncu Büşra Pekin'in başrolde olduğu "Çok Aşk" filmi büyük bir merakla bekleniyor. Hasan Can Kaya, Exxen platformunda sunduğu "Konuşanlar" programı kapsamında, bu filmle ilgili özel bir bölüm hazırladı ve YouTube'da yayınladı.

Bu özel programın konukları arasında, filmde başrolleri paylaşan oyuncular da vardı, ve bunlardan biri Büşra Pekin'di. Pekin, programa siyah sütyen ve beyaz ceket kombiniyle katıldı. Hasan Can Kaya, Pekin'in kıyafetini görünce şaka yaparak, "Daha cesur giyinebilirdin" dedi.

Program ilerledikçe Büşra Pekin, filmin çekimleri sırasında en zorlandığı sahnenin sorulması üzerine, "Sevişme sahnesi" yanıtını verdi ve şunu ekledi: "Ama nedeni şuydu; çok soğuktu, diğer sahneler harikaydı..."

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