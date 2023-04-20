Harbiye'de unutulmaz gecce!

Yüzlerce insan dünyaca ünlü DJ’ler Enzo Siffredi, Kerem Önger, Barış Öz, Fırat Güleç performanslarına şahitlik etmek için alanda yerlerini aldı. Enerjileri ve yaptığı müziklerle kalabalığı coşturan DJ’ler unutulmaz bir gecceye imza attı.

Gecceye damga vuran isimlerden biri, ünlü house müzik sanatçısı DJ Enzo Siffredi oldu. DJ, sevenlerini müzikleriyle büyüledi. Kendine özgü tarzı ve seçtiği parçalarla pistte hareketli dakikalar yaşanmasını sağladı.

Diğer bir başarılı performans ise, DJ Kerem Önger ’in etkileyici performansıydı. Kerem Önger elektronik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak, müzikseverlerin beğenisini kazandı. Sahne enerjisi ve seçtiği parçalarla adeta yıktı geçti.

Geccenin sonunda, başarılı DJ’ler ‘unutulmaz bir gecce yaşadıklarını’ dile getirdiler. Bu unutulmaz gecce için etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden DJ’ler daha birçok performansa müzikseverleri coşturacaklarına söz verdiler.