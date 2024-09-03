Harbiye’de Murat Boz rüzgârı esecek

Türk pop müziğinin yıldız seslerinden Murat Boz, etkileyici sesi ve unutulmaz sahne performansıyla İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin büyülü atmosferinde sahne alacak. 26 Eylül’de gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıktı.

Murat Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. İlk stüdyo albümü Maximum'u dinleyicileriyle buluşturdu ve bu albümle birçok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle çıkışını devam ettiren Boz, "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ile de zirveye yerleşti.