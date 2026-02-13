Hande Yener, “Hande Bizi Sezen’e Götür”e Gelen Yoğun Talebe Karşılık Verdi

İlk sahnelenişinde ikinci gün eklenen proje, bu kez üçüncü kez sahneye çıkıyor. Konser 11 Nisan’da senfoni eşliğinde yeniden izleyiciyle buluşacak.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-02-2026 17:16

Hande Yener’in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesi, ilk sahnelendiği günden bu yana gördüğü ilgiyle dikkat çekiyor. İlk konserin ardından izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine ikinci bir tarih açılmış, proje kısa sürede art arda sahnelenmişti. Aradan geçen sürede gelen yeni talepler sonrası, konserin 11 Nisan’da üçüncü kez sahneye taşınacağı açıklandı.

Sahnedeki Etki Konuşuluyor

Projede Sezen Aksu’nun farklı dönemlerden şarkıları senfonik düzenlemelerle sahneye taşınırken, Hande Yener’in sahnedeki duruşu ve şarkılara getirdiği yorumun izleyiciyle kurduğu bağ öne çıktı. İlk iki gecede oluşan atmosfer, izleyicinin şarkılara eşlik ettiği anlar ve konser sonunda yükselen alkışlar, bu etkileşimin sahneye yansıyan örnekleri olarak değerlendirildi.

Konserin ardından müzik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, projenin kısa sürede tekrar talep görmesinin tesadüf olmadığı, sahnede kurulan bağın ve ortaya çıkan atmosferin bu ilgide belirleyici rol oynadığı ifade edildi. Hande Yener’in sahne dili ve yorum gücü, projeyi tekrar tekrar izlenmek istenen bir buluşmaya dönüştüren unsurlar arasında gösterildi.

İzleyicilerden gelen talepler doğrultusunda üçüncü kez sahneye taşınan “Hande Bizi Sezen’e Götür”, 11 Nisan’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yeniden izleyici karşısına çıkacak.

 

