Hande Ünsal Ve Serkan Balkan Yeniden Mi Evleniyor?

Hande Ünsal özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Ünlü şarkıcının eski eşi Serkan Balkan ile devam eden yakın ilişkisi magazin kulislerinde yeniden evlilik iddialarını gündeme taşıdı. 2018 yılında yollarını ayıran çiftin ilişkisi ayrılığa rağmen tamamen kopmadı. Zaman zaman birlikte görüntülenen ikili yıllar içinde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Son açıklamalar ise “Acaba yeniden nikâh masasına mı oturacaklar?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

“Birbirimizi Hiç Bırakmadık”

Hande Ünsal yaptığı açıklamada ilişkilerini tek cümleyle özetledi. Ünlü şarkıcı 19 yıl boyunca evlilik ayrılık ve barışma dönemleri yaşadıklarını ancak hiçbir zaman tamamen uzaklaşamadıklarını söyledi. Ünsal’ın “Onu gözümden bile sakınıyorum” sözleri dikkat çekti. Çiftin ikinci kez evlenmek yerine ortak projelere yöneldiğini anlatan şarkıcı tüm enerjilerini müzik çalışmalarına verdiklerini ifade etti.

Albüm Kararı Nikâhın Önüne Geçti

Ünsal’ın açıklamalarındaki en dikkat çeken detaylardan biri de yeni albüm süreci oldu. Şarkıcı yeniden evlilik planı yerine müziğe yatırım yaptıklarını anlattı. Çiftin tüm birikimini albüm çalışmasına harcadığını söylemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları ise bu açıklamayı “ilişkilerini ayakta tutan ortak bağ müzik oldu” şeklinde yorumladı.

“Aklıma Geldikçe Teklif Ediyorum”

Serkan Balkan’ın açıklaması da magazin gündeminde büyük ilgi gördü. Balkan zaman zaman Hande Ünsal’a evlenme teklifi ettiğini söyleyerek ilişkilerindeki sıcaklığın sürdüğünü gösterdi. Bu sözler sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Çiftin yeniden evlenmesi gerektiğini düşünen takipçiler kadar ilişkilerini mevcut haliyle sürdürmelerini destekleyenler de oldu.

Aşk ve Kariyer Dengesi

Hande Ünsal son dönemde yalnızca özel hayatıyla değil sahne performansları ve açıklamalarıyla da konuşuluyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yaptığı “Takılarım neredeyse bir ev değerinde” açıklaması uzun süre gündemde kalmıştı. Şimdi ise gözler yeniden çiftin ilişkisinde. Nikâh masasına dönüp dönmeyecekleri bilinmese de aralarındaki bağın yıllara rağmen devam ettiği net şekilde görülüyor.