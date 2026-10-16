Hande Soral ve İsmail Demirci Evliliklerinde 9 Yılı Geride Bıraktı: "Yıl Dönümünü Unutacak Kadar Güzel!"

Türk dizi ve sinema dünyasının örnek gösterilen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerinden Hande Soral ile İsmail Demirci evliliklerinde bir önemli km taşını daha geride bıraktı. 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve bu mutlu birlikteliklerini Ali adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü oyuncu çift evliliklerinin 9. yılını sosyal medyadan yaptıkları romantik ve eğlenceli paylaşımlarla kutladı. İsmail Demirci'nin eşiyle romantik bir karesini paylaşıp düştüğü mesaja Hande Soral'ın verdiği esprili yanıt magazin dünyasında tebessüm yarattı.

"Yıl Dönümümüzü Unutacak Kadar Güzel Bir 9 Yıl!"

Uzun süren beraberliklerini 2017 yılında resmiyete döken ve her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren başarılı oyuncu çift 9. evlilik yıl dönümlerine özel yeni bir paylaşım yaptı. Eşi Hande Soral ile çekilen samimi bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İsmail Demirci fotoğrafın altına sadece "9" yazıp yanına kırmızı kalp emojisi koydu.

Eşinin bu paylaşımını kendi hesabına taşıyan güzel oyuncu Hande Soral ise yaptığı esprili ve tatlı itirafla takipçilerini güldürdü. Soral paylaşıma "Yıl dönümümüzü unutacak kadar güzel bir 9 yıl" notunu düşerek evliliklerindeki huzuru ve mutluluğu gözler önüne serdi.

İsmail Demirci'den Unutulmaz Aşk İtirafı

Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan çiftten İsmail Demirci'nin daha önce katıldığı bir programda eşi Hande Soral'a neden aşık olduğunu anlattığı o romantik sözler de yeniden hatırlandı. Eşinin hoşgörülü ve eğlenceli yapısının kendisini nasıl değiştirdiğini anlatan Demirci, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hande'ye aşık olma sebeplerimden biri şuydu huysuzluk yaptığımda başkaları sinirlenip benimle kavga ederken Hande bana güldü. 'Oğlum ne yapıyorsun?' dedi. Ve bu çok hoşuma gitti. Ben de huysuzluklarımı törpülemeye başladım."

Sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan ünlü çifte hayranları ve oyuncu dostları "Nazar değmesin", "Daha nice mutlu 9 yıllara" yorumlarıyla destek verdi.