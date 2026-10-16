Hande Soral ve İsmail Demirci Evliliklerinde 9 Yılı Geride Bıraktı: "Yıl Dönümünü Unutacak Kadar Güzel!"

Hande Soral ve İsmail Demirci evliliklerinin 9. yılını kutladı! Hande Soral: "Yıl dönümümüzü unutacak kadar güzel bir 9 yıl" notunu düştü.

Hande Soral ve İsmail Demirci Evliliklerinde 9 Yılı Geride Bıraktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 09:59

Türk dizi ve sinema dünyasının örnek gösterilen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerinden Hande Soral ile İsmail Demirci evliliklerinde bir önemli km taşını daha geride bıraktı. 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve bu mutlu birlikteliklerini Ali adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü oyuncu çift evliliklerinin 9. yılını sosyal medyadan yaptıkları romantik ve eğlenceli paylaşımlarla kutladı. İsmail Demirci'nin eşiyle romantik bir karesini paylaşıp düştüğü mesaja Hande Soral'ın verdiği esprili yanıt magazin dünyasında tebessüm yarattı.

"Yıl Dönümümüzü Unutacak Kadar Güzel Bir 9 Yıl!"

Uzun süren beraberliklerini 2017 yılında resmiyete döken ve her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren başarılı oyuncu çift 9. evlilik yıl dönümlerine özel yeni bir paylaşım yaptı. Eşi Hande Soral ile çekilen samimi bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İsmail Demirci fotoğrafın altına sadece "9" yazıp yanına kırmızı kalp emojisi koydu.

Eşinin bu paylaşımını kendi hesabına taşıyan güzel oyuncu Hande Soral ise yaptığı esprili ve tatlı itirafla takipçilerini güldürdü. Soral paylaşıma "Yıl dönümümüzü unutacak kadar güzel bir 9 yıl" notunu düşerek evliliklerindeki huzuru ve mutluluğu gözler önüne serdi.

İsmail Demirci'den Unutulmaz Aşk İtirafı

Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan çiftten İsmail Demirci'nin daha önce katıldığı bir programda eşi Hande Soral'a neden aşık olduğunu anlattığı o romantik sözler de yeniden hatırlandı. Eşinin hoşgörülü ve eğlenceli yapısının kendisini nasıl değiştirdiğini anlatan Demirci, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hande'ye aşık olma sebeplerimden biri şuydu huysuzluk yaptığımda başkaları sinirlenip benimle kavga ederken Hande bana güldü. 'Oğlum ne yapıyorsun?' dedi. Ve bu çok hoşuma gitti. Ben de huysuzluklarımı törpülemeye başladım."

Sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan ünlü çifte hayranları ve oyuncu dostları "Nazar değmesin", "Daha nice mutlu 9 yıllara" yorumlarıyla destek verdi.

Benzer Haberler
Son Hali Olay Oldu! Hülya Avşar Estetik Yaptırdı mı? Son Hali Olay Oldu! Hülya Avşar Estetik Yaptırdı mı?
Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"
6 Aylık Hamile Gökçe Bahadır'dan İlk Açıklama: 6 Aylık Hamile Gökçe Bahadır'dan İlk Açıklama: "Hamilelik Süreci Hiç Zor Geçmiyor!"
Türk popuna damga vurmuştu! Füsun Önal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Türk popuna damga vurmuştu! Füsun Önal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Alişan Aynı Sırada Hangi Ünlü İsimle Okudu? Şoke Eden Okul Arkadaşlığı Ortaya Çıktı! Alişan Aynı Sırada Hangi Ünlü İsimle Okudu? Şoke Eden Okul Arkadaşlığı Ortaya Çıktı!
Türk Müzik Dünyasına Kara Haber: Usta Sanatçı Soner Olgun 67 Yaşında Vefat Etti! Türk Müzik Dünyasına Kara Haber: Usta Sanatçı Soner Olgun 67 Yaşında Vefat Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı
  • 14-10-2026 19:38

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı