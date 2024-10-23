Hande Erçel'in ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Instagram'da paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel'in ayna pozu sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2024 17:31

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ayna karşısında verdiği poz, kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları oyuncunun zarif ve şık tarzına övgüler yağdırdı.

Erçel’in fotoğrafı, estetik duruşu ve sade güzelliğiyle beğeni toplarken, ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı ile ilgili sessizlik yemini konusundaki kararlılığını sürdürüyor. İlişkileri magazin dünyasında sürekli konuşulsa da, Hande Erçel özel hayatıyla ilgili hiçbir açıklama yapmamaya devam ediyor.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen oyuncu, bu defa da pozlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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