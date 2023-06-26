Hande Erçel'i utandıran soru; "Çok mu kötü oldu?"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, dizi ve film projelerinin yanı sıra reklam ve işbirlikleriyle sık sık gündeme gelirken, son zamanlarda yaptığı yatırımlar da konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı ve bu parayla Kaz Dağları'ndan zeytinlik satın aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak güzel oyuncu, özel hayatı ve yatırımlarıyla ilgili konuşmayı tercih etmediği biliniyor.

Hande Erçel, bir markanın etkinliğinde basın mensuplarıyla sohbet ederken, bir muhabirin yatırımlarını sorması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Oyuncu, muhabirin "Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz, nereye yatırıyorsunuz?" sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Konuyu kapatmaya çalışan Erçel, "Aaa soruya bak! Allah aşkına soruya bak..." şeklinde tepki gösterdi.

Muhabirin "Çok mu kötü oldu?" sorusuna ise Hande Erçel, "Çok mu güzel oldu?" şeklinde yanıt vererek espriyle karşılık verdi. Oyuncunun bu tavrı, özel hayatına dair konulara olan hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Hande Erçel'in yatırımlarıyla ilgili spekülasyonlar medyada sıkça yer alıyor. Ancak güzel oyuncu, bu konulara dair sessizliğini koruyarak ve özel hayatının mahremiyetine saygı gösterilmesini bekleyerek gündemi yönlendirmeye devam ediyor.

Hande Erçel'in yıldızının parladığı dönemlerde işbirlikleri ve reklam projeleriyle de adından söz ettirdiği biliniyor. Güzel oyuncunun kariyerindeki başarılarını sürdürürken, özel hayatını koruma altında tutmayı tercih etmesi de takdirle karşılanıyor. Hayranları ise Hande Erçel'in yeni projelerini sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.