Hande Erçel'i kaçıran Hakan Sabancı'yla aşk sorusu!

Hande Erçel, menajerlik ofisinden çıkarken kameralara yakalandı. Siyah bluzunu aynı renkte bir pantolon ile kombinleyen güzel oyuncu, proje görüşmeleri yaptığını ama netleşen bir işin olmadığını söyledi.

Hande Erçel, gazetecilerin "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" yanıtını verdi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine hızla otomobiline yönelen Hande Erçel, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetindi.