Hande Erçel'den yeni poz: "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş"

Hande Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş" notunu yazdı.

Erçel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu karesine; "Eşsiz bir güzellik", "Diyorum doğdu güneşim" ve "Kerem ile çok güzel bir çiftsiniz ve umarım en kısa zamanda barışırsınız ve hayatınızın geri kalanında mutlu olursunuz, sizi çok seviyoruz!" gibi yorumlar yapıldı.