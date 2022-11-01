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Gecce Magazin Haberleri

Hande Erçel'den yeni poz: "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş"

Şimdilerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile tekrar bir araya geldikleri haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim kısa sürede 1.5 milyon beğeniye ulaşırken; hayranlarından binlerce yorum aldı.

Hande Erçel'den yeni poz:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2022 10:04

Hande Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş" notunu yazdı.

Erçel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu karesine; "Eşsiz bir güzellik", "Diyorum doğdu güneşim" ve "Kerem ile çok güzel bir çiftsiniz ve umarım en kısa zamanda barışırsınız ve hayatınızın geri kalanında mutlu olursunuz, sizi çok seviyoruz!" gibi yorumlar yapıldı.

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