Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop”

Hande Erçel, Moskova galasında küçük bir hayranına sert davranan korumaya "Stop" diyerek tepki gösterdi ve minik kızla ilgilendi. Duyarlı tavrı sosyal medyada takdir topladı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2025 19:24

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Rusya’nın Moskova kentinde katıldığı film galasında sergilediği duyarlı tavırla gündem oldu. Erçel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir hayranına sert davranan korumayı fark edince müdahale etti ve minik kızı yanına alarak onunla ilgilendi. Oyuncunun bu davranışı, sosyal medyada büyük takdir topladı.

 

“Hey Hey Hey, Stop” Diyerek Korumayı Durdurdu

25 Kasım’da yayınlanacak olan İki Dünya Bir Dilek filminin galası için Moskova’ya giden Hande Erçel, etkinlik alanında korumalar eşliğinde ilerlerken küçük bir hayranının kendisine yaklaşmaya çalıştığını gördü.

Korumalardan birinin, çocuğa karşı sert bir tutum sergilemesi üzerine Erçel hemen duruma müdahale etti. Ünlü oyuncu, korumayı yüksek sesle, "Hey hey hey, stop!" diyerek durdurdu.

Duyarlı Tavrı Örnek Oldu

Korumayı durdurduktan sonra Hande Erçel, küçük kızı nazikçe yanına çağırdı, önüne alarak onunla yakından ilgilendi.

Bu anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, Erçel’in sergilediği bu duyarlı ve insancıl tavrın “örnek bir davranış” olduğunu belirterek oyuncuya çok sayıda destek ve takdir mesajı gönderdi.

 

