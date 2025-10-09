Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!

Hande Erçel’in yazıp Metin Akdülger’le başrolünü paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi Aralık’ta Prime Video’da yayınlanacak.

Yayın Tarihi : 09-10-2025 17:00

Başarılı oyuncu Hande Erçel, hikayesini kendi yazdığı ve başrolünü Metin Akdülger ile paylaştığı yeni filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük merak uyandıran “İki Dünya Bir Dilek” filminin Prime Video’daki yayın tarihi nihayet belli oldu. Yapım, Aralık ayında izleyiciyle buluşacak.

“İki Dünya Bir Dilek”in İlk Görüntüleri Basın Toplantısında Yayınlandı

Filmin ön izlemesi, dün düzenlenen özel bir basın toplantısında ilk kez gösterildi. Etkinlikte hem filmin duygusal atmosferi hem de etkileyici sinematografisi dikkat çekti.

