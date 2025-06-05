Hande Erçel ve Hakan Sabancı Mavi Turda Arkadaşlarıyla Keyifli Tatil

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve aralarında meslektaşı Begüm Akkaya’nın da bulunduğu samimi arkadaş grubuyla birlikte mavi tur yapıyor. Havaların ısınmasıyla deniz ve güneşin tadını çıkaran Erçel, bu yaz tatilini teknede geçirmeyi tercih etti.

Hande Erçel’den Mavi Tur Paylaşımları

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte teknede geçirdikleri anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte samimi ve neşeli anlar yaşadı. Erçel’in tatil paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Arkadaş Grubuyla Tatilin Tadını Çıkardı

Mavi turda sadece sevgilisi değil, oyuncu Begüm Akkaya ve diğer dostları da yer aldı. Tatil boyunca deniz, güneş ve teknede geçirilen vakit, Erçel ve arkadaşlarının keyifli anlarına sahne oldu. Yaz sezonunu teknede açan Hande Erçel, tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor.