Hande Erçel: Önemli olan senaryo

Oyuncu Hande Erçel (28), önceki gün Etiler’de görüntülendi. Erkek arkadaşıyla sohbet eden Erçel, mekanda iki saate yakın vakit geçirdi.

Bir ara yakınlarıyla görüntü görüşme gerçekleştiren Hande Erçel’in keyifli halleri dikkat çekti.

"ÖNEMLİ OLAN SENARYO"

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusuna, "Doğru zamanda doğru iş olsun istediğim için biraz bekliyorum. Senaryonun içime sinmesi gerekiyor. Dijital veya televizyon olsun diye ayrım yapmıyorum. Benim için önemli olan senaryo" yanıtını verdi.

"HASSASİYETİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Erçel, yeğeni Mavi’nin sağlık durumunun sorulması üzerine, "Hassasiyetinize teşekkür ederim" demekle yetindi.

"BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ"

Ardından aracı trafiği engellediği için gitmesi gerektiğini belirten Hande Erçel, “Başka zaman konuşuruz” dedikten sonra oradan ayrıldı.