Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Cannes'da!

Cannes Film Festivali'nde stil ve zarafetleriyle adından söz ettiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, amfAR'ın bağış geccesine el ele katıldı. Bu önemli etkinlik, HIV/AIDS araştırmaları ve farkındalık çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen bir organizasyon olarak biliniyor. Ünlü çift, bu gecceye katılarak bu önemli amaç için farkındalık yaratmayı hedefledi.

Gecede, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın görüntülenmesi, basın mensuplarının büyük ilgisini çekti. Pozitif enerjileri ve uyumlu görüntüleriyle dikkat çeken çift, el ele tutuşarak objektiflere poz verdi. Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'i büyük bir hayranlıkla izlemesi, aşklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Siyah elbise tercihiyle hayranlarının beğenisini toplayan güzel oyuncuyu, o anlarda sevgilisi Hakan Sabancı büyük bir hayranlıkla izledi.