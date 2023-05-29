Hande Erçel havalimanında muhabire tepki gösteren Hakan Sabancı'yı savundu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Birliktelikleriyle magazin dünyasının gözdeleri arasında yer alan çift, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne gitmişti.



Festival dönüşü havalimanında görüntülenen ikiliden Hakan Sabancı, sürekli kameralarla karşılanmaktan rahatsız olmuş ve muhabire tepki göstermişti.

GÖRTÜNÜLENMEKTEN DERT YANDI

Yorgun olduğu yüzüne yansıyan Erçel, "Çok güzel bir işbirliği için gittim. Çok keyifliydi, sonrasında da beraberdik" derken Hakan Sabancı da sürekli görüntülenmekten dert yanmıştı.

"HER SEFERİNDE BÖYLE KONUŞACAK MIYIZ?"

Muhabire sitem eden Sabancı, "Güzeldi, keyifliydi. Seçim için döndük. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Her seferinde havalimanında aynı görüntü biraz komik olmaya başlıyor. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" şeklinde konuşmuştu.

"HAVALİMANINDA YORGUN OLUYORUZ, TEPKİ O YÜZDENDİ"

Dün oy kullandığı okuldan çıkarken kamera karşısına geçen Hande Erçel, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. TV8'den 2. Sayfa'nın haberine göre; Sabancı'nın sürekli havalimanında görüntülenmekten rahatsız olduğunu söyleyen Erçel, şöyle konuştu:

"Havalimanında olduğu için bir tepkiydi o. Dışarıda her yerde çekilebiliriz ama her seferinde havalimanında olmak gerçekten çok rahatsız edici. Orada yorgun oluyoruz halimizde de belliydi, tepki de onaydı. Yoksa başka bir şey değil. Tabi ki de çekileceğiz, hep birlikte de görüşeceğiz. Öyle şey olur mu?"