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Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi!

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarından birbirleriyle ilgili paylaşım yaptı. Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi!
Yayın Tarihi : 2023-06-27 12:43

Daha önce rol aldığı ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Birlikte davetlere katılan ünlü çift artık gizlenmiyor ve birlikte görüntü veriyorlar. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.



Birlikte davetlere katılan ünlü çift artık gizlenmiyor ve birlikte görüntü veriyorlar. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

 