Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi!

Daha önce rol aldığı ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.



Birlikte davetlere katılan ünlü çift artık gizlenmiyor ve birlikte görüntü veriyorlar. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.







Birlikte davetlere katılan ünlü çift artık gizlenmiyor ve birlikte görüntü veriyorlar. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.



