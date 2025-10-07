Hande Erçel En Büyük Hedefini Açıkladı

Güzel oyuncu Hande Erçel, kariyerinde ve özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Grazia İtalya dergisine kapak olan Erçel, hem modayla ilişkisini hem de geleceğe dair planlarını anlattı. Röportajda, en büyük hedeflerinden biri olduğunu söylediği sergi açma hayalini de ilk kez açıkladı.

Aşk Bitti, Hande Erçel Kariyerine Odaklandı

Ünlü oyuncu, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı üç yıllık ilişkiyi geçtiğimiz eylül ayında sonlandırmıştı. Ayrılığın, Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermemesi nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Ancak Hande Erçel, bu konuda sessiz kalmayı tercih etti ve tüm dikkatini kariyerine verdi.

Grazia İtalya Dergisine Kapak Oldu

Yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” ile ekrana dönen Erçel, Grazia İtalya dergisine verdiği röportajla yeniden gündeme geldi. Derginin kapağında yer alan oyuncu, özel hayatı, modaya olan ilgisi ve sanatla ilişkisini samimi bir dille anlattı.

“Şöhreti baskı değil, sorumluluk olarak görüyorum” diyen Erçel, insanların hayatına dokunabilmekten güç aldığını belirtti. Ünlü oyuncu, özel alanını koruyarak hem popüler kimliğiyle hem de özel hayatındaki Hande olarak denge kurduğunu söyledi.

“Annem Bana Hâlâ Rehberlik Ediyor”

Erçel, annesinden aldığı ilhamı şu sözlerle dile getirdi:

“Annem her zaman en büyük destekçimdi. Şimdi bile gökyüzünden beni izlediğini biliyorum ve bana rehberlik ettiğini hissediyorum.”

“Sergi Açmak En Büyük Hayalim”

Sanatla olan bağını sürdüren Hande Erçel, resim tutkusunu da paylaşarak şunları söyledi:

“Yakın zamanda bir stüdyo açtım ve şu anda kişisel sergim için hazırlanıyorum. Oyuncu olarak uluslararası projelerde yer almak istiyorum ama kişisel olarak en büyük hedefim sergi açmak.”