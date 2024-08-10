Hande Erçel: "Anın tadını çıkaranlardan biriyim"

Başarılı oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu markanın yeni reklam kampanyası "Zararı Yok" için kamera karşısına geçti. Reklam filminde yeteneklerini sergileyen Erçel, kampanyanın ana mesajını güçlü bir şekilde vurguladı.

Reklam çekimleri sırasında Erçel, “Hayata dahil olup, anın tadını çıkaranlardan biriyim; dans ediyor, spor yapıyor, setlerde uzun saatler süren çekimlerde bulunuyorum ve bu hayatımın bir parçası. Hayatımızın her anını özgürce kucaklayabilmemiz için gönül rahatlığıyla hareket etmemiz gerekiyor, burada benim tercihim bu marka”" sözleriyle yaşam tarzını ve marka tercihini anlattı.

Hande Erçel'in enerjisi ve özgüveni, reklam filmine de yansıdı ve izleyicilerden tam not aldı.