Hande Erçel ailesiyle mavi turda! İki milyon TL'lik tatil!

Yaklaşık bir yıldır ekranlara ara veren Hande Erçel, geçtiğimiz haziran ayında tatil sezonunu açmıştı. Instagram'da 28 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla oldukça konuşulmuştu. Erçel, çıktığı tatilden taş detaylı 10 bin TL'lik siyah bikinisiyle çekilen pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmemişti.

BİR SAATTE BİR MİLYON BEĞENİ

Fit haliyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hande Erçel'in paylaşımları bir saat içinde bir milyondan fazla beğeni almıştı.

15 KİŞİLİK TAKİP!

Yazın son günlerini değerlendirmek isteyen Hande Erçel'in, ailesi ve arkadaşları için tekne kiraladığı öğrenildi. Başta ablası Gamze Erçel ve Aralık 2019'da dünyaya gelen yeğeni Mavi olmak üzere ailesi ve arkadaşlarından oluşan 15'den fazla kişiyi tatile çıkardı. Oyuncunun, bir haftalık mavi tur için 30 metrelik lüks motoryata yaklaşık iki milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Erçel; Göcek, Fethiye ve Bodrum'daki koyları gezerek, yeni sezon öncesi stres attı. Dört gün teknede kalan oyuncu, yeni proje görüşmesi için İstanbul'a dönerken, ailesinin ve dostlarının tatiline devam ettiği öğrenildi. Güzel oyuncu, tekne tatilinde yeğeniyle bol bol fotoğraf çektirdi.