Hande Erçel açıkladı! Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldı mı?

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Galataport'ta düzenlenen bir davete katıldı ve burada markanın reklam yüzü olarak yer aldı. Özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerine konu olan Erçel, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf sonrasında "evlilik" iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak son açıklamasıyla bu iddialara son noktayı koydu.

Erçel'in paylaşımı, 1.5 milyondan fazla beğeni almış ve hayranlarının dikkatinden kaçmayan bir detay içeriyordu: Oyuncunun cebinde bir yüzük olduğu düşünülmüştü. Bu durum, Erçel'in üç aydır birlikte olduğu Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve "evet" cevabını verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Basın mensupları, lansmanda bu konuyu gündeme getirerek "yüzük" iddialarını sordu. Bunun üzerine Hande Erçel, "Rujum cebimdeydi. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok" diyerek açıklama yaptı.

Hande Erçel'in bu net ifadesiyle evlilik iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkmış oldu. Oyuncunun özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar devam etse de, bu açıklama ile evlilik haberlerinin doğru olmadığı kesinlik kazandı.