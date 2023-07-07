Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Tatilinden döndüğünü belirten Doğandemir, özel hayatıyla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

Doğandemir, "Tatildeydik ekipçe. Şimdi buralardayım. Bayramı da burada ailemle geçirdim. Her şey yolunda şu an. Hepimiz yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamalarıyla, hem tatilini ailesiyle birlikte geçirdiğini hem de tiyatro çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan oyuncu, hayranlarını sevindirdi.

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Hande Doğandemir, "Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an çok mutluyum, keyfim de yerinde" dedi. Bu sözleriyle, şu an için bir ilişkisi olmadığını ve mutlu olduğunu belirten Doğandemir, özel hayatına dair gizemleri ortadan kaldırdı.

Hande Doğandemir, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor. Hayranları, onun yeni projelerini ve kariyerindeki başarılarını merakla takip etmeye devam edecek.