  • 08 TEMMUZ Cumartesi 20:49
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum

Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Tatilden döndüğünü söyleyen ünlü oyuncu, özel hayatı hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum
Yayın Tarihi : 2023-07-07 09:56

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Tatilinden döndüğünü belirten Doğandemir, özel hayatıyla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

Doğandemir, "Tatildeydik ekipçe. Şimdi buralardayım. Bayramı da burada ailemle geçirdim. Her şey yolunda şu an. Hepimiz yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamalarıyla, hem tatilini ailesiyle birlikte geçirdiğini hem de tiyatro çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan oyuncu, hayranlarını sevindirdi.

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Hande Doğandemir, "Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an çok mutluyum, keyfim de yerinde" dedi. Bu sözleriyle, şu an için bir ilişkisi olmadığını ve mutlu olduğunu belirten Doğandemir, özel hayatına dair gizemleri ortadan kaldırdı.

Hande Doğandemir, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor. Hayranları, onun yeni projelerini ve kariyerindeki başarılarını merakla takip etmeye devam edecek.

Benzer Haberler
Hadise'nin bikinili pozuna yorum yağdı! Hadise'nin bikinili pozuna yorum yağdı!
Burcu Özberk'in tekne tatili Burcu Özberk'in tekne tatili
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural tatilde! Şezlongunda kıyafetleriyle güneşlendi Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural tatilde! Şezlongunda kıyafetleriyle güneşlendi
'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Bodrum'da 'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Bodrum'da
Sinem Kobal ile kızı Lalin tatilde Sinem Kobal ile kızı Lalin tatilde
Sinem Kobal'dan yeni pozlar Sinem Kobal'dan yeni pozlar
ÇOK OKUNANLAR
Ege'de Sıla rüzgarı esti
  • 02-07-2023 14:15

Ege'de Sıla rüzgarı esti

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!
  • 03-07-2023 21:50

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?
  • 02-07-2023 11:16

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...
  • 03-07-2023 20:11

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!
  • 01-07-2023 10:27

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!